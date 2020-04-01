Пандемия коронавируса может внести существенные изменения в календарь не только текущего сезона, но и следующего. Как сообщает журналист Василий Конов у себя в телеграм-канале, крайний срок окончания национальных чемпионатов сдвинется с 30 июня на 30 августа.

Сезон-2020/21, скорее всего, придется проводить по сокращенному графику, отметил Конов. Кроме того, на июль-август планируют перенести матчи текущих розыгрышей Лиги чемпионов и лиги Европы.

Также изменения коснулись чемпионата Европы: УЕФА во второй раз перенес стыковые матчи квалификационного турнира. Планируется, что они пройдут в первую декаду декабря, где изначально в графике были матчи Лиги чемпионов.

Напомним, ранее стало известно, что УЕФА рассматривает вариант проведения финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы при пустых трибунах.