Хоккейный клуб «Адмирал» опубликовал официальное заявление по поводу закрытия клуба из-за коронавируса.

Как гласит сообщение, в «Адмирале» отнеслись к позиции Регионального оперативного штаба и Министерства физической культуры и спорта Приморского края с пониманием и солидарностью, так как наивысшей ценностью для клуба остаются жизнь и здоровье жителей края. Отмечается, что в данный момент есть более жизненно важные направления, которые нуждаются в максимальной поддержке. «Адмирал» выразил надежду, что вирус будет побежден, чемпионаты возобновятся, а болельщики снова увидят матчи КХЛ на арене во Владивостоке.

«В настоящее время «Адмирал» сделает своим приоритетом развитие детского и юношеского спорта, воспитание поколения сильных приморских хоккеистов», — сообщается на официальном сайте владивостокцев.