Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала новость о том, что ветераны и тренеры призвали главу СБР Владимира Драчева подать в отставку.

Экс-спортсменка подчеркнула, что не подписывалась под письмом, так как не выступает ни за, ни против данной идеи. Она признала, что Драчев не выполнил свои обещания, однако отметила, что он избран на срок до Олимпийских игр.

«Может, за эти два года он приведет СБР в порядок. Я не подписываюсь под этим письмом», — сказала Резцова, слова которой приводит ТАСС.

Она отметила, что необходимо дождаться, пока члены федерации отчитаются о проделанной работе и ее влиянии на результат сборной.

«В совете, насколько знаю, есть люди, которые вообще к биатлону не имеют отношения. Но и у президента СБР тоже не все в порядке, раз такой раздрай есть», — сказала Резцова.