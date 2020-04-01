Росавиация: Хабибу разрешен вылет в США, но будут проблемы с возвращением

Пресс-служба Росавиации рассказала, что у Хабиба Нурмагомедова есть возможность отправиться в США на поединок с Тони Фергюсоном.

Как сообщили в пресс-службе Росавиации, чтобы Хабиб смог вылететь в США на частном самолете, компании, услугами которой он будет пользоваться, необходимо получить разрешение на вылет из России и на прибытие в США. Отмечается, что такие компании обычно знают, какие документы нужно иметь пассажиру, чтобы не было сложностей, связанных с переходом границы. В Росавиации добавили, что ограничений для бизнес-авиации на вылет из России сейчас нет, и при наличии разрешения воздушное судно сможет вылететь в США. «Но есть ограничения на прилет, которые были утверждены в понедельник на заседании Оперативного штаба Правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Таким образом, у него могут возникнуть определенные проблемы с возвращением», – гласит сообщение пресс-службы.

Напомним, турнир UFC 249 запланирован на 18 апреля. Глава промоушена Дана Уайт заявил, что бой должен состояться в любом случае, однако сам Хабиб Нурмагомедов сказал, что не может вылететь из России.