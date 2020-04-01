Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков высказал мнение о письме биатлонной общественности России с призывом отправить в отставку президента СБР Владимира Драчева.

Слова Чепикова приводит агентство ТАСС. Чепиков обратил внимание на то, что Анна Богалий значится в числе подписантов письма, но на самом деле она его не подписывала.

«Так что нужно проверить это письмо на легитимность. Быть может, это фейковая информация или первоапрельская шутка», — заключил Чепиков.

Напомним, сегодня стало известно об открытом письме от олимпийских чемпионов, тренеров и ветеранов биатлона с призывом отправить нынешнего президента СБР Владимира Драчева. В длинном списке тех, кто подписал письмо, значатся Анатолий Алябьев, Дмитрий Васильев, Александр Тихонов, Анна Богалий, Александр Касперович, Максим Кугаевский и другие.