Российская экс-биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева высказалась по поводу письма ветеранов за отставку президента СБР Владимира Драчева.

Слова спортсменки цитирует портал «Спорт день за днем». По мнению Зайцевой, если команда выступает плохо и не показывает результатов, то нужно что-то менять.

«И придет ли кто-то другой, у кого таких проблем не будет? Есть ли у подписавшихся какие-то другие кандидатуры? Убирать Драчева, а кто вместо него? Нельзя отрезать и не предоставить что-то другое», — отметила биатлонистка.

По мнению Зайцевой нужно либо дать доработать Драчеву, поменяв тренеров, либо убрать всех руководителей, а на их место найти новых людей. «Нужно находить какие-то конструктивные пути решения проблемы. Не факт ведь, что новый человек на месте Драчева исправит ситуацию», — подметила Зацева.

Напомним, сегодня было опубликовано открытое письмо от ветеранов и тренеров российского биатлона с призывом инициировать отставку Владимира Драчева.