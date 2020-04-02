Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев поделился мнением о снятии «Адмирала» с розыгрыша нового сезона.

По словам Медведева, это очень печально, так как «Адмирал» — самобытный и интересный клуб, у которого всегда заполнялась арена, и за который очень хорошо.

«Владивосток вместе с Хабаровском – это наша земля. Хоккей там является одним из центров притяжения, и я надеюсь, что это временное явление, и «Адмирал» вернется», – сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что владивостокский «Адмирал» не примет участие в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Министерство спорта Приморской области решило перенаправить средства, предусмотренные на финансирование клуба, в резервный фонд по борьбе с распространением коронавируса.