Подколзин стал волонтером во время карантина из-за пандемии коронавируса

Привет! Многим сейчас особенно непросто. Сегодня я помогаю Людмиле Николаевне – отправляю ей набор продуктов, чтобы она не выходила в магазин, а оставалась дома. Помочь людям – в наших силах, и если у вас есть возможность — помогайте и вы! #МыВместе! Обратитесь в волонтерские центры своего города, узнайте, чем можно помочь. Номер в Петербурге 245-32-20. Будьте здоровы, берегите себя и тех, кто рядом! #стопкоронавирус #поможемвместе #помощьлюдям #делайдобро #hcska