Подколзин стал волонтером во время карантина из-за пандемии коронавируса

Российский нападающий петербургского СКА Василий Подколзин рассказал, что стал волонтером и помогает нуждающимся во время карантина.
По словам Подколзина, многим сейчас особенно непросто. Хоккеист рассказал, что сегодня помогает Людмиле Николаевне, которой отправляет набор продуктов, чтобы она не выходила в магазин, а оставалась дома. Форвард подчеркнул, что помогать людям — в наших силах, и если есть возможность — это нужно делать.
«Обратитесь в волонтерские центры своего города, узнайте, чем можно помочь. Номер в Петербурге 245-32-20. Будьте здоровы, берегите себя и тех, кто рядом!» — написал Подколзин в своем Instagram.
View this post on Instagram
Привет! Многим сейчас особенно непросто. Сегодня я помогаю Людмиле Николаевне – отправляю ей набор продуктов, чтобы она не выходила в магазин, а оставалась дома. Помочь людям – в наших силах, и если у вас есть возможность — помогайте и вы! #МыВместе! Обратитесь в волонтерские центры своего города, узнайте, чем можно помочь. Номер в Петербурге 245-32-20. Будьте здоровы, берегите себя и тех, кто рядом! #стопкоронавирус #поможемвместе #помощьлюдям #делайдобро #hcska
Согласно последним данным, в мире зарегистрировано более 859 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 42 тысячи человек, выздоровели — более 177 тысяч. В России в данный момент заболели 2365 человека, погибли 19 человек, выздоровели 146.
Комментарии Развернуть