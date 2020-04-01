Подколзин стал волонтером во время карантина из-за пандемии коронавируса

Российский нападающий петербургского СКА Василий Подколзин рассказал, что стал волонтером и помогает нуждающимся во время карантина.

По словам Подколзина, многим сейчас особенно непросто. Хоккеист рассказал, что сегодня помогает Людмиле Николаевне, которой отправляет набор продуктов, чтобы она не выходила в магазин, а оставалась дома. Форвард подчеркнул, что помогать людям — в наших силах, и если есть возможность — это нужно делать.

«Обратитесь в волонтерские центры своего города, узнайте, чем можно помочь. Номер в Петербурге 245-32-20. Будьте здоровы, берегите себя и тех, кто рядом!» — написал Подколзин в своем Instagram.