Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился новыми подробностями дела об открытом письме биатлонной общественности против Владимира Драчева.

В своем телеграм-канале Губерниев написал, то еще двое подписей под письмом оказались фальшивыми. «Тренер и отец Кати Юрловой Виктор письма против Драчева не подписывал, равно как и Челюканов, один из наставников Анны Богалий!», — сообщил комментатор, подчеркнув, что их подписи на документе есть.

«Товарищи ветераны и тренеры биатлона, организаторы письма, не вышивайте на карантине белыми нитками!», — заключил Губерниев. Ранее выяснилось, что олимпийская чемпионка Анна Богалий также не подписывала письма, в котором требуют провести отставку Владимира Драчева с поста президента Союза биатлонистов России. В ближайшее время это письмо будет рассмотрено руководством СБР.