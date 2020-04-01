Американский боец UFC в женском наилегчайшем дивизионе Пейдж Ванзант опубликовала в своем Instagram фото с домашней тренировки.

Спортсменка вместе с мужем Остином Вандерфордом тренируются дома во время карантина, введенного по причине пандемии коронавируса. Супруги сделали фото в обнаженном виде, прикрывшись спортивными снарядами.

Отметим, 26-летняя Пейдж Ванзант выступает в UFC с 2014 года. В последнем поединке девушка одолела приемом «армбар» Рэйчел Остович.

Согласно последним данным, в мире зарегистрировано более 859 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 42 тысячи человек, выздоровели — более 177 тысяч. В России в данный момент заболели 2365 человека, погибли 19 человек, выздоровели 146.