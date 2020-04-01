Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин показали обновленный вариант ритм-танца сезона-2019/20, с которым они должны были выступить на чемпионате мира в канадском Монреале.

Спортсмены поменяли вторую часть танца, включая музыку и хореографию. «Очень надеемся что все быстро наладиться и мы сможем вместе с нашей большой командой приступить к тренировочному процессу и созданию новых программ», — написал Букин в своем «Инстаграме», выложив новый отрывок программы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivan Bukin (@ivan_bukin_) 31 Мар 2020 в 6:59 PDT

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале был отменен из-за пандемии коронавируса. Турнир мог бы состояться с 16 по 22 марта, однако правительство Квебека приняло решение не рисковать здоровьем болельщиков, спортсменов и тренеров.