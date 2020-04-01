Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на скандал, связанный с письмом ветеранов российского биатлона с призывом к Владимиру Драчеву подать в отставку.

По словам Матыцина, Министерство спорта обеспокоено новостями о разногласиях между руководством СБР и представителями российского биатлона. Министр подчеркнул, что заочное выяснение отношений и предъявление претензий абсолютно неприемлемы. По его мнению, в условиях международного кризиса из-за коронавируса, все, кто имеет отношение к спорту, должны проявлять солидарность и взаимовыручку.

«В будущем считаем необходимым наладить открытый и цивилизованный диалог с участием всех заинтересованных сторон внутри СБР, чтобы решить накопившиеся острые вопросы в формате, определенном уставом организации», – заявил Матыцин, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, 1 апреля стало известно, что ветераны и тренеры призвали Драчева добровольно покинуть свой пост, так как, по их мнению, он не справляется со своими обязанностями. В списке подписавшихся значатся четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов и наставник Александра Логинова Александр Касперович.

Ранее Анна Богалий, чья фамилия также значится в списке, опровергла информацию о том, что оставила свою подпись.