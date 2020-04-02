Жена российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская показала видео домашней тренировки мужа с сыном.

В то время, как хоккеист выполнял упражнения, его сын Сергей играл с баскетбольным мячом и танцевал под песню Михаила Круга.

Напомним, из-за коронавируса практически все соревнования, в том числе и НХЛ, были приостановлены.

Ранее Овечкин заявил, что уже устал находиться на карантине. По словам россиянина, первую неделю он расслаблялся, но теперь ему стало скучно. Хоккеист отметил, он старается делать все, что в его силах.

Согласно последним данным, в мире зарегистрировано более 859 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 42 тысячи человек, выздоровели — более 177 тысяч. В России в данный момент заболели 2365 человека, погибли 19 человек, выздоровели 146.