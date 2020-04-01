Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев пообщался с подписчиками в «Инстаграме» и рассказал о том, как проводил время на карантине.

Фигурист рассказал о том, что сейчас он сидит дома с собакой, а много пишет. «Пишу будущие песни. Текста!», — ответил Алиев на вопрос одного из подписчиков. Также фигурист отметил, что сейчас больше всего он хочет, чтобы вирус исчез и никто не страдал.

Две недели назад Дмитрий Алиев вернулся из США. Фигурист был в Нью-Йорке на подготовке к чемпионату мира в Монреале, однако после отмены турнира в Канаде вынужден был вернуться на родину. Сразу после возвращения фигурист ушел на двухнедельный карантин. До 5 апреля тренировок в группе Евгения Рукавицына не будет — вся петербургская СШОР ушла на самоизоляцию.