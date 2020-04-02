Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар показала обновленный имидж. Спортсменка перекрасилась во время нахождения на карантине и показала результат в своем «Инстаграме».

«Пока сидим на карантине, я решила сменить свой образ. Салоны закрыты, поэтому экспериментировала с тем, что есть», — написала Волосожар под фото, спросив у подписчиков, стоит ли ей оставлять цвет или возвращаться в блонд.⠀

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Волосожар (@fire_bird) 1 Апр 2020 в 6:51 PDT

Позднее фигуристка в «сторис» рассказала, что разыграла своих подписчиков и изменила цвет волос в программе.

Напомним, Татьяна Волосожар и Максим Траньков на прошлой неделе вернулись из США вместе с дочерью Анжеликой и ушли на карантин. Фигуристам пришлось возвращаться в Россию более суток, поскольку на рейс из Нью-Йорка в Москву им удалось попасть не с первого раза.