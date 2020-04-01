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  • 18:09,  1 апреля 2020
Баскетбол
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Чемпионат Хорватии завершен без определения победителя

Баскетбольный мяч. Фото: Ирина Красько/Nevasport
Баскетбольный мяч. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Хорватская федерация баскетбола объявила о досрочном завершении всех соревнований из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает официальный сайт федерации, чемпионы лиг по итогам сезона не будут определены. Отмечается, что состав участников всех чемпионатов в следующем сезоне не претерпит изменений, команды не будут повышены в классе и никто не вылетит.

Отметим, в высшей лиге Хорватии на момент приостановки сезона на первом месте шел «Задар».

Согласно последним данным, в мире зарегистрировано более 859 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 42 тысячи человек, выздоровели — более 177 тысяч. В России в данный момент заболели 2365 человека, погибли 19 человек, выздоровели 146.

В Хорватии на данный момент заболели 867 человек, выздоровели 67, погибли шесть.

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