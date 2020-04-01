Чемпионат Хорватии завершен без определения победителя

Хорватская федерация баскетбола объявила о досрочном завершении всех соревнований из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает официальный сайт федерации, чемпионы лиг по итогам сезона не будут определены. Отмечается, что состав участников всех чемпионатов в следующем сезоне не претерпит изменений, команды не будут повышены в классе и никто не вылетит.

Отметим, в высшей лиге Хорватии на момент приостановки сезона на первом месте шел «Задар».