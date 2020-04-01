Чемпионат Хорватии завершен без определения победителя

Хорватская федерация баскетбола объявила о досрочном завершении всех соревнований из-за пандемии коронавируса.
Как сообщает официальный сайт федерации, чемпионы лиг по итогам сезона не будут определены. Отмечается, что состав участников всех чемпионатов в следующем сезоне не претерпит изменений, команды не будут повышены в классе и никто не вылетит.
Отметим, в высшей лиге Хорватии на момент приостановки сезона на первом месте шел «Задар».
Согласно последним данным, в мире зарегистрировано более 859 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 42 тысячи человек, выздоровели — более 177 тысяч. В России в данный момент заболели 2365 человека, погибли 19 человек, выздоровели 146.
В Хорватии на данный момент заболели 867 человек, выздоровели 67, погибли шесть.
Комментарии Развернуть