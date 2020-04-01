Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал письмо ветеранов и тренеров, требующее отправить его в отставку. Слова Драчева цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Люди, видимо, подготовились к 1 апреля и решили запустить интересную тему. Коронавирус уже всем надоел, а может, на кого-то даже и подействовал немного. Если кто-то хотел так подшутить, то удалось, неплохо», — сказал Драчев, подметив, что для него такое письмо стало сюрпризом.

После того, как письмо опубликовали, Драчеву начали звонить подписавшиеся и сказали, что такое письмо они не подписывали. «Один, второй, третий, смски приходят. Богалий, Ковалев, Раменский, Юрлов — говорят, прислали просто письмо, и все», — отметил Драчев, добавив, что выйти с таким письмом — это худшее из всего, что можно было сделать в российском биатлоне.

Напомним, открытое письмо против Владимира Драчева было опубликовано сегодня на портале РИА Новости.