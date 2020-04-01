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  • 18:13,  1 апреля 2020
Футбол
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Собрание клубов РПЛ пройдет 3 апреля по видеосвязи

Собрание клубов РПЛ пройдет 3 апреля по видеосвязи
Логотип РПЛ

Общее собрание клубов Тинькофф российской премьер-лиги состоится 3 апреля и будет проходить по видеосвязи.

Об этом сообщает телеграм-канал «Ложа прессы», который ссылается на президента екатеринбургского «Урала» Григория Иванова.

Напомним, розыгрыш российской премьер-лиги приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, скорее всего, сезон возобновится не раньше мая. После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает петербургский «Зенит», в активе которого 50 очков.

Согласно последним данным, в мире зарегистрировано более 859 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 42 тысячи человек, выздоровели — более 177 тысяч. В России в данный момент заболели 2365 человека, погибли 19 человек, выздоровели 146.

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