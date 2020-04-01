Собрание клубов РПЛ пройдет 3 апреля по видеосвязи

Фигуристки, которые уже сейчас делят между собой золото Пекина-2022 — Инфографика Nevasport

За два года многое может поменяться, но прямо сейчас эти фигуристки имеют примерно равные шансы на Олимпийское золото в Пекине. Кто они и в чем их оружие?