Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о своих впечатлениях от прошедшего сезона на Кубке мира и российских соревнованиях.

По словам Сливко, которые цитирует портал «Тюменская арена», в этом году она уже не могла обыграть тех соперниц, которых она обыгрывала в прошлом сезоне. Лишь в конце сезона Сливко начала набирать хорошую форму.

Биатлонистка отметила, что в этом году она стала взрослее. «Потому что помотало и стрессануло меня неплохо. Приходилось проводить сборы в одиночестве, тренировалась без наставника, с которым связь была лишь по телефону…», — сказала Сливко.

Напомним, Виктория Сливко начала сезон-2019/20 на Кубке мира, куда попала по личной квоте, однако выступила очень неудачно и отправилась набирать форму на российские соревнования.