Тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков рассказал о том, что у лыжника сборной России Андрея Ларькова не обнаружили коронавируса после марафона в Осло.

По словам Перевозчикова в интервью порталу «Спорт-Экспресс», в ситуации с болезнью Ларькова всех больше напугали журналиста.

«Мы приехали на марафон в Осло, у Андрея на второй день поднялась температура, а через два часа я прочитал в прессе, что у него чуть ли не поставлен диагноз коронавирус», — сказал тренер, отметив, что на самом деле у Ларькова была обычная простуда.

Как заявил Перевозчиков, Ларьков вернулся домой, прошел курс лечения и давно чувствует себя нормально.

Напомним, из-за болезни Андрей Ларьков вынужден был пропустить марафон в Осло.