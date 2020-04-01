Уимблдонский теннисный турнир официально не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Информация об этом появилась в официальных аккаунтах турнира в соцсетях.

Соревнования должны были пройти с 29 июня по 12 июля 2020-го, однако организаторы приняли решение не переносить турнир , а отменить его. Отметим, Уимблдонский турнир не состоится впервые с 1945 года: до этого соревнования проходили регулярно.

Тур ATP и WTA остановились до 7 июня в связи с пандемией коронавируса. «Ролан Гаррос» — следующий турнир Большого шлема по календарю перенесли с мая по сентябрь.

Сейчас по всему миру зарегистрировано уже более 880 тысяч случаев заражения коронавирусом. Больше всего зараженных в США — уже около 190 тысяч. Второе место по распространению вируса занимает Италия, третье — Испания (более 100 тысяч в каждой стране).