Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сообщила, что вылетела из Канады в Японию.
О своем решении фигуристка сообщила в «Инстаграме», заявив, что её двухнедельный карантин по возвращении из США завершился и она полетела в Японию. Фигуристка отметила, что провела дома более двух недель, в Канаде закрыли катки и спортзалы.
«С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее. Я нахожусь в безопасности, все хорошо!», — сказала Медведева, напомнив, что в июне ей предстоит выступить в шоу «Сейлор Мун».
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«Всех люблю, не болейте и пожалуйста берегите себя и родных!», — заключила Медведева.
Напомним, ранее был отменен тур ледовых шоу Stars On Ice по США, в котором Медведева должна была исполнять показательные номера.
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