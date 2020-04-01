Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сообщила, что вылетела из Канады в Японию.

О своем решении фигуристка сообщила в «Инстаграме», заявив, что её двухнедельный карантин по возвращении из США завершился и она полетела в Японию. Фигуристка отметила, что провела дома более двух недель, в Канаде закрыли катки и спортзалы.

«С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее. Я нахожусь в безопасности, все хорошо!», — сказала Медведева, напомнив, что в июне ей предстоит выступить в шоу «Сейлор Мун».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 1 Апр 2020 в 8:03 PDT

«Всех люблю, не болейте и пожалуйста берегите себя и родных!», — заключила Медведева.

Напомним, ранее был отменен тур ледовых шоу Stars On Ice по США, в котором Медведева должна была исполнять показательные номера.