Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев отреагировал на заявления недовольных его работой специалистов и рассказал, почему из сборной выгнали Александра Касперовича.

По словам Драчева в интервью порталу «Спорт-Экспресс», Александр Тихонов заявляет, что его работой недовольны все, а на самом деле недоволен лишь сам Тихонов. «А из-за того, что он говорит во всеуслышание, ощущение, будто все», — заявил президент СБР.

На заявление о том, что недовольство работой Драчева выразил Александр Касперович, глава СБР ответил, что этого тренера выгнали из сборной России.

«Два года его здесь нет, и слава богу. Кто его взял? Васильев. Выгнали его из-за допинга. Все, кто были причастны к каким-либо допинг-скандалам, в сборной работать не должны», — заключил Драчев.

Напомним, Александр Касперович сейчас является личным тренером Александра Логинова, лидера сборной России.