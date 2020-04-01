Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев посетовал на то, что СБР только критикуют, но никто не помогает решить имеющиеся проблемы.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Драчев заявил, что письмо за его отставку написали, но никто вглубь не посмотрел и не понял, почему все так происходит. Глава СБР предложил посмотреть на 8 лет назад.

«А как думаете, из-за чего нас отстранили-то? От того, что мы самые красивые?», — возмутился Драчев, отметив, что штрафы от IBU спровоцировал не он, хотя расплачиваться должно нынешнее руководство. «Спортсмены недополучают примерно полмиллиона евро в год!», — отметил глава СБР, добавив, что деньги недополучают как сборная, так и регионы.

«И все из-за прошедших чудесных времен. Но виноват я. На меня и коронавирус тогда можно повесить, что это я все разваливаю», — заключил Драчев.

Напомним, сегодня в сети появилось открытое письмо от биатлонной общественности, призывающее отправить Владимира Драчева в отставку.