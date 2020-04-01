Исполком Российского футбольного союза принял решение приостановить все футбольные турниры в России до 31 мая в связи с пандемией коронавируса.

В заявлении на официальном сайте РФС сообщается, что распространение коронавируса является непредотвратимым обстоятельством российского футбола. Данное обстоятельство не является уважительной причиной для досрочного расторжения договоров и трансферных контрактов между российскими субъектами футбола.

Сезон-2020/21 в таком случае стартует в середине августа — начале сентября.

Напомним, Российская Премьер-лига была приостановлена в середине марта, на данный момент команды успели сыграть 22 тура.

Сейчас в России зарегистрировано более 2700 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 190 из них уже выздоровело, 24 — умерло.