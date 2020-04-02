Американская фигуристка Алекса Шимека-Книрим приняла решение встать в пару с Брэндоном Фрэйзером. Информацию об этом сообщает федерация фигурного катания в США.

Не так давно эти фигуристы растались со своими бывшими партнерами. Алекса Шимека-Книрим каталась в паре со своим мужем Крисом Книримом, однако он принял решение завершить карьеру. Вскоре распалась и спортивная пара Хэвен Денни/Брэндон Фрэйзер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от U.S. Figure Skating (@usfigureskating) 1 Апр 2020 в 9:04 PDT

Отметим, Алекса Книрим является бронзовым призером Олимпиады-2018 в командных соревнованиях, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата четырех континентов. Брэндон Фрэйзер в 2013 году выиграл золото юниорского чемпионата мира, также он является чемпионом США.