Российская гимнастка Яна Кудрявцева и хоккеист клуба «Салават Юлаев» Дмитрий Кугрышев объявили о том, что ждут появления на свет второго ребенка.

Гимнастка сначала выложила в свой «Инстаграм» фотографию с первой беременности и написал:а «Это вам не шуточки», намекнув на 1 апреля. Однако затем Кудрявцева выложила второй пост, где призналась, что слова о беременности — не первоапрельская шутка.

«Мы ждём второго пупсика! Срок ещё не большой,но я не могла не поделиться с вами этой радостной новостью», — написала Кудрявцева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y) 1 Апр 2020 в 9:04 PDT

Напомним, Яна Кудрявцева является 13-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике, также она завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.