Российский форвард «Зенита» Артём Дзюба поделился эмоциями от победы в матче «Самой быстрой лиги» против игрока «Сочи» Кристиана Нобоа. Турнир по игре PES 2020 является проектом Sports.ru и является логическим продолжением сезона в РПЛ.

Слова Дзюбы приводит портал Sports.ru. Форвард, играя за «Зенит» победил «Сочи» со счетом 2:0.

Нападающий очень обрадовался победе и отметил, что важно было сыграть на ноль.

«С Нобоа не созванивались перед матчем, но у нас есть огромное уважение друг к другу – мой любимый пингвиненок всегда непростой соперник. Можно сказать, было легкое дерби», — отметил Дзюба, добавив, что он строго сыграл в защите и у Нобоа совсем не было моментов.

«В дальнейших играх желаю ему удачи», – заключил Дзюба.

Напомним, Кристиан Нобоа до 2019 года выступал за петербургский «Зенит».