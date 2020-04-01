Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба высказал свое мнение о распространении коронавируса в России.

В прямом эфире в «Инстаграме» Тины Канделаки Дзюба отметил, что его поражают люди в России. «Не заботитесь о себе, но подумайте о других, подумайте о врачах!», — возмутился футболист, что заболел уже главврач больницы в Коммунарке, где лечат больных коронавирусом в Москве.

По словам Дзюбы, в России было много лозунгов о том, что русские не сдаются и им ничего не страшно. «Возможно, водка отчасти спасает, но, к сожалению, сейчас ситуация плохая. Слабоумие и отвага — многие путают эти вещи». — сказал нападающий, добавив, что спортсмены — как минимум дисциплинированные люди, они понимаю, что здоровье — это их хлеб, и очень боятся коронавируса.

Напомним, в России уже диагностировано более 2700 случаев заражения коронавирусом.