Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб ведет переговоры с футболистами о снижении заработной платы на ближайшее время.

Слова Медведева цитирует портал «Чемпионат». По словам гендиректора клуба, временная остановка соревнований лишила спортивную индустрию большей части дохода — даже европейские гранды в такой ситуации предпринимают кризисные меры.

«В «Барселоне» зарплаты игрокам сократили до 70 процентов. Мы тоже прорабатываем комплекс мер по снижению расходов клуба», — отметил Медведев, добавив, что в «Зените» все осознают серьезность ситуации и понимают, что временное снижение зарплат — мера необходимая.

«Сейчас мы находимся на этапе переговоров с командой и тренерским штабом, по клубу оптимизационные процессы уже запущены», — заключил гендиректор клуба.

Напомним, розыгрыш Российской Премьер-лиги был приостановлен до 31 мая.