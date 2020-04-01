Российский нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о том, как проводит карантин и какой штраф положен в клубе за его нарушение.

В прямом эфире в «Инстаграме» Дзюба отметил, что постоянно моет руки и никуда не выходит из дома, все на жене. «Выходить можно только экстренно. У нас строжайший запрет от «Зенита»: можно выйти только в аптеку или в магазин. Вплоть до штрафов. Какой? Я не знаю. Может быть, месячная зарплата. Всё очень строго», — заключил игрок.

Напомним, сегодня РФС принял решение приостановить все футбольные турниры в России до 31 мая из-за угрозы распространения коронавируса. Сезон в РПЛ будет доигран, но только летом, а следующий сезон начнется минимум в середине августа.