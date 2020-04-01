Белорусская биатлонистка и тренер, трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала о том, как проводит время на карантине.

В своем «Инстаграме» биатлонистка оставила пост, рассказав, что по прибытии из Финляндии в Минск она и ее муж Уле-Эйнар Бьорндален сдали тест на коронавирус прямо в аэропорту и ушли на самоизоляцию. В это время тренеры занимались домашними делами, дистанционно отправляли тренировочную программу сборной Китая по биатлону, которая находится дома на карантине.

После 14-дневной самоизоляции Домрачева и Бьорндален продолжили ограничивать контакты и соблюдать меры предосторожности.

«Фокусируйтесь на хорошем, не паникуйте — стресс ослабляет иммунитет, дышите свежим воздухом, но пожалуйста, относитесь серьезно к соблюдению мер личной гигиены, используйте защитные средства», — отметила Домрачева.

Напомним, в мире коронавирусом COVID-2019 заразилось уже более 894 тысяч человек.