Бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов заявил, что не подписывал открытое письмо с прошением об отставке главы СБР Владимира Драчева.

В интервью порталу «Спорт День за Днем» Барнашов заявил, что ему пришло письмо, и каждый написал на него свой отзыв.

«Мы до этого проговорили с Анатолием Николаевичем Алябьевым. Он мне объяснил, что за письмо. Потом оно мне пришло», — сказал Барнашов, добавив, что он составил свой отзыв и отправил его Драчеву.

Напомним, сегодня на портале агентства РИА Новости было опубликовано открытое письмо от российской биатлонной общественности призывающее отправить Владимира Драчева в отставку. Позже выяснилось, что это письмо не подписывали ни Анна Богалий, ни ее тренер, ни отец Екатерины Юрловой-Перхт Виктор Юрлов.