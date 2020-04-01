Российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказал свое мнение по поводу футбольных агентов в России.

В прямом эфире, который провела в «Инстаграме» Тина Канделаки Дзюба отметил, что может нажить врагов из-за своего мнения. «Агенты в России — это зло. По факту они тебе не помощники. Агент должен быть старшим братом, старшим другом, отцом, который за тебя до конца», — отметил игрок, добавив, что в России агенты рядом с футболистами, когда у них все хорошо.

«А как только у тебя проблемы, агенты исчезают», — отметил Дзюба, добавив, что у каждого агента по 60-70 человек, и из-за одного игрока они не пойдут против системы или клуба.

«Все агенты в России с футболистами только из-за денег. Но без них в России тоже никуда, молодой парень сам ведь не будет звонить в клубы и напрашиваться», — заключил футболист.

Напомним, Артем Дзюба с 2015 года выступает за петербургский «Зенит».