Московский ЦСКА победил «Спартак» в кибердерби — клубы провели матч в FIFA 20. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА, который одержал волевую победу.

Матч транслировался на федеральном телеканале «Матч ТВ». ЦСКА в дерби представляли нападающий Федор Чалов и полузащитник Константин Кучаев, за «Спартак» играли форвард Александр Соболев и защитник Георгий Джикия.

На 30-й минуте счет в матче был открыт, мяч в ворота Игоря Акинфеева забил Александр Соболев. Затем почти сразу же отличился ЦСКА стараниями Федора Чалова.

Решающий мяч был забит на 85-й минуте встречи — автором стал Федор Чалов.

Отметим, розыгрыш РПЛ сегодня официально был отложен до 31 мая, как и все футбольные турниры в России. Соревнования остановились после 22 тура.