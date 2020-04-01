Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил отмену титульного боя с Тони Фергюсоном.

В своем «Инстаграме» Хабиб Нурмагомедов опубликовал заявление о том, что сейчас он сидит на карантине и видит реакцию людей на ситуацию вокруг боя. «Весь мир должен сидеть на карантине, а Хабиб освобождён от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться летая по всему миру и рискуя своей жизнью ради боя?», — заявил боец, отметив, что он также расстроен из-за отмены боя.

Боец добавил, что сверхдержавы и крупные компании в шоке от того, что творится с миром.

«Но Хабиб всё равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на моё место», — заключил Нурмагомедов.

Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона должен был состояться 18 апреля.