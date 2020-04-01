Российский экс-биатлонист, депутат Государственной Думы Антон Шипулин отреагировал на письмо от биатлонной общественности с призывом отправить главу СБР Владимира Драчева в отставку.

Слова Шипулина цитирует портал Р-Спорт. Депутат отметил, что вопрос доверия к Драчеву можно было бы обсуждать, если бы были предложены альтернативные кандидатуры и механизм выхода из кризиса.

«Также любые изменения в руководстве федерации должны происходить исключительно в соответствии с уставом, а не основании письма, которое было опубликовано в СМИ», — сказал Шипулин, отметив, что некоторые люди из списка подписавшихся заявили, что не подписывали письмо.

«Письмо просто перестает вызывать доверие. Искренне не понимаю, почему это письмо появилось именно сейчас», — отметил Шипулин, добавив, что сейчас общая цель — это борьба с коронавирусом, а не выяснение отношений и решение будущего биатлона.

Напомним, письмо с призывом к отставке Владимира Драчева было опубликовано сегодня на портале РИА Новости.