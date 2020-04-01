Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев отказался добровольно подать в отставку с поста президента СБР.

Слова Драчева приводит портал РИА Новости.

«Внемлю ли я призыву добровольно уйти в отставку? Конечно, нет! От того же Тихонова я этот призыв с первого дня своей работы слышу», — отметил Драчев, добавив, что у него огромные планы на развитие биатлона в стране. Глава СБР отметил, что не собирается останавливаться на полпути и хочет до конца довести работу на четырехлетие.

«Те, кто реально это письмо писали, не знают, что происходит внутри СБР. Вот это обидно», — заключил Драчев.

Напомним, открытое письмо против Владимира Драчева было опубликовано сегодня на портале РИА Новости.