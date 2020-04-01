Российский футбольный союз принял решение отложить все футбол России до самого лета — все соревнования теперь возобновятся не ранее 31 мая. Союз биатлонистов России сегодня стоял на ушах по другому поводу — в СМИ выступила биатлонная оппозиция, призвав Владимира Драчева добровольно подать в отставку.

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Все футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая

Исполком Российского футбольного союза принял решение приостановить все футбольные турниры в России до 31 мая в связи с пандемией коронавируса. В заявлении на официальном сайте РФС сообщается, что распространение коронавируса является непредотвратимым обстоятельством российского футбола. Данное обстоятельство не является уважительной причиной для досрочного расторжения договоров и трансферных контрактов между российскими субъектами футбола.

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке с поста главы СБР

В СМИ появилось письмо ветеранов российского биатлона с призывом подать в добровольную отставку главу СБР Владимира Драчева и остаться только членом правления организации. В тексте письма сообщается, что, по мнению представителей биатлона и судейского корпуса, Драчев не оправдал доверия так называемой биатлонной семьи, так как за два года он не выполнил обещания, декларированные в программной речи. В длинном списке тех, кто подписал письмо, значатся Анатолий Алябьев, Дмитрий Васильев, Александр Тихонов, Анна Богалий, Александр Касперович, Максим Кугаевский и другие.

Хабиб об отмене боя с Тони: Весь мир на карантине, а Хабиб должен драться?

Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил отмену титульного боя с Тони Фергюсоном. Боец оставил в «Инстаграме» пост, в котором возмутился тем, что должен драться несмотря на карантин по всему миру из-за пандемии коронавируса. Нурмагомедов подчеркнул, что также

Медведева улетела в Японию в разгар пандемии. В июне она выступит в шоу «Сейлор Мун»

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сообщила, что вылетела из Канады в Японию. В июне 2020 года фигуристка должна выступить в ледовом шоу «Сейлор Мун», из-а пандемии коронавируса она приняла решение прилететь в Японию заранее.

Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти при пустых трибунах

УЕФА рассматривает вариант проведения финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы при пустых трибунах. На данный момент еврокубковые турниры приостановлены на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. УЕФА по-прежнему рассчитывает завершить еврокубковый сезон до старта следующего розыгрыша.

«Крылья Советов» могут прекратить существование из-за долгов

Футбольный клуб «Крылья Советов» может прекратить существование из-за долгов. Как сообщают специалисты Счётной палаты Самарской области, финансирование клуба не приносит должных результатов. На протяжении последних лет размер долгов «Крыльев» превышает стоимость имущества клуба.

«Уимблдон» официально отменили из-за коронавируса

Уимблдонский теннисный турнир официально не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Соревнования должны были пройти с 29 июня по 12 июля 2020-го, однако организаторы приняли решение не переносить турнир , а отменить его. Отметим, Уимблдонский турнир не состоится впервые с 1945 года: до этого соревнования проходили регулярно.