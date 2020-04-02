Бывший боец ММА Олег Тактаров поделился мнением об отмене поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

По словам Тактарова, вариант у Хабиба попасть на бой с Фергюсоном был, есть и остается. Он отметил, что россиянин не застрял, и если он захочет и будет такая возможность, а также если все пойдет на спад, то можно будет найти место, где провести бой.

Тактаров добавил, что вся серьезность ситуации с коронавирусом и ее последствия в Лас-Вегасе, где живет Дана Уайт, наступит только через пару недель. Экс-боец считает, что Уайт пока не понимает, насколько это все серьезно.

«Есть мнение, что Хабиб побоялся Тони и все скинул на коронавирус? Я свое мнение оставлю при себе», — сказал Тактаров, слова которого приводит Sport 24.

Ранее стало известно, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил отмену титульного боя с Тони Фергюсоном. Поединок должен был состояться 18 апреля.