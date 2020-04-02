Российские бойцы UFC Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов не примут участие в турнире UFC 249.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Команда никуда не летит», — сообщил источник в команде спортсменов.

Отметим, Ислам Махачев должен был провести поединок против американца Александра Эрнандеса, а у Умара Нурмагомедова на турнире UFC 249 предстоял дебют в промоушене в бое против представителя США Азура Хантера.

Ранее стало известно, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил отмену титульного боя с Тони Фергюсоном. Поединок должен был состояться 18 апреля.

Согласно последним данным, в мире зарегистрировано более 936 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 47 тысячи человек, выздоровели — более 194 тысяч. В России в данный момент заболели 2814 человека, погибли 27 человек, выздоровели 211.