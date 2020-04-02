Дзюба рассказал, в каком европейском клубе мечтает играть

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба признался, что мечтает играть в составе мадридского «Реала».

По словам Дзюбы, он с детства поклонник «Реала», и если мечтать и фантазировать, то он выбрал бы только «Реал».

Кроме того, Дзюба в прямом эфире Instagram Тины Канделаки рассказал, что любил «Реал» времен Дэвида Бекхэма, Зинедина Зидана, Рауля, Роберто Карлоса, Луиша Фигу и Гути.