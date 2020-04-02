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  • 08:44,  2 апреля 2020
ФК "Зенит"
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Дзюба рассказал, в каком европейском клубе мечтает играть

Артём Дзюба
Артём Дзюба. Фото: инстаграм футболиста

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба признался, что мечтает играть в составе мадридского «Реала».

По словам Дзюбы, он с детства поклонник «Реала», и если мечтать и фантазировать, то он выбрал бы только «Реал».

Кроме того, Дзюба в прямом эфире Instagram Тины Канделаки рассказал, что любил «Реал» времен Дэвида Бекхэма, Зинедина Зидана, Рауля, Роберто Карлоса, Луиша Фигу и Гути.

Напомним, Артем Дзюба с 2015 года выступает за петербургский «Зенит». В данный момент футболист, как и другие игроки «Зенита», находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Согласно последним данным, в мире зарегистрировано более 936 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 47 тысячи человек, выздоровели — более 194 тысяч. В России в данный момент заболели 2814 человека, погибли 27 человек, выздоровели 211.

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