Дзюба рассказал, в каком европейском клубе мечтает играть

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба признался, что мечтает играть в составе мадридского «Реала».
По словам Дзюбы, он с детства поклонник «Реала», и если мечтать и фантазировать, то он выбрал бы только «Реал».
Кроме того, Дзюба в прямом эфире Instagram Тины Канделаки рассказал, что любил «Реал» времен Дэвида Бекхэма, Зинедина Зидана, Рауля, Роберто Карлоса, Луиша Фигу и Гути.
Напомним, Артем Дзюба с 2015 года выступает за петербургский «Зенит». В данный момент футболист, как и другие игроки «Зенита», находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Согласно последним данным, в мире зарегистрировано более 936 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 47 тысячи человек, выздоровели — более 194 тысяч. В России в данный момент заболели 2814 человека, погибли 27 человек, выздоровели 211.
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