Президент UFC Дана Уайт отреагировал на решение российского чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова отказаться от поединка с Тони Фергюсоном.

По словам Уайта, все и так знали, что Хабиб не будет драться.

«Фергюсон против Гэтжи? Я не обсуждаю с прессой детали боя», — сказал Уайт, слова которого приводит Yahoo.

Ранее стало известно, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил отмену титульного боя с Тони Фергюсоном из-за пандемии коронавируса. Поединок должен был состояться 18 апреля. Вслед за Хабибом с турнира снялись Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов.

Согласно последним данным, в мире зарегистрировано более 936 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 47 тысячи человек, выздоровели — более 194 тысяч. В России в данный момент заболели 2814 человека, погибли 27 человек, выздоровели 211.