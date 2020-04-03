Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад рассказал, о чем беседовал с Александром Логиновым после заключительной гонки в своей карьере.

По словам Фуркада, спортсмены поговорили в первый раз после того, как Логинова дисквалифицировали. Француз отметил, что хотел бы увидеть сложившуюся ситуацию со стороны россиянина.

Мартен подчеркнул, что на протяжении всей своей карьеры ведет борьбу с допингом, и ему больно видеть, когда люди не уважают эту борьбу. Он признал, что по правилам можно отбыть наказание и вернуться к соревнованиям. Однако философия Фуркада в том, чтобы вообще не употреблять допинг.

Фуркад отметил, что Логинов пожелал ему удачи в дальнейшем и выразил своё уважение.

«Я ответил, что очень хочу верить, что он на самом деле хороший парень, и пожелал ему в будущем принимать только правильные решения, продолжать выступать, вкладывая в гонки всю душу и страсть», – сказал Фуркад, слова которого приводит «Матч ТВ».