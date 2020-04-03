Ставочный мир продолжается – в этот раз выбираем ставки из чемпионата Бурунди по футболу, заглядываем в финальную серию белорусской хоккейной лиги, а также оцениваем соревнования по CS:GO.

В чемпионате Бурунди встречаются команды «Мусонгати» и «Рукинзо». Первые – один из лидеров чемпионата приезжают в гости к крепкому середняку «Рукинзо». Обозреватель Антон Гетта считает, что в этом матче обе команды забьют. «Рукинзо» играет в последних играх очень бойко, а «Мусонгати» регулярно отличаются в гостях хотя бы одним голом, не проигрывая в 18 из последних двадцати матчей. Коэффициент на то, что обе забьют неплохой (1.9), на стороне и статистика — в единственной очной встрече в конце 2018 года было забито 5 мячей (4:1).

В финальной серии белорусской Экстралиги встречают минская «Юность» и солигорский «Шахтер». По мнению хоккейного обозревателя Максима Лебедева, и «Юность», и «Шахтер» неплохо смотрелись бы в первенстве ВХЛ – третьем по силе эшелоне российского хоккея. Лебедев считает, что этим матчем «Юность» обязана закрыть хоккейный сезон в Белоруссии. Победа в пятой игре позволит «Юности» выиграть серию, и они будут с этому стремиться. Лебедев прогнозирует победу «Юности» с форой (-1,5).

Комментатор Владимир Дехтярев думает, что «Юность» в этом матче не просто победит, а сделает это в результативной игре, где будет забито более 3,5 шайб. Расклад следующий: с первых минут «Юность» у себя дома побежит вперед, и в этом будет ее шанс. «Шахтер» будет пытаться ловить «Юность» на контратаках и попытается переломить серию – обе команды будут бежать вперед, играя в атакующий хоккей.

В турнире ESL Pro League по CS:GO каппер Александр Сулимов предлагает выбрать ставку на матч OG и FaZe Clan. По его словам, смешанный состав европейской команды из Финляндии, Франции, Дании, Иордании и Польши практически обеспечил себе выходит из группы. FaZe Clan же смотрится на данном турнире не очень сильно – уступили командам G2 Esports и Mousesports, обыграв лишь не очень сильных TyLoo и Virtus Pro. Сулимов считает, что OG, хоть и обеспечит к очному матчу выход из группы, расслабляться не станет – форму терять нельзя. Как минимум, на победу в карте они должны наиграть, а это значит, можно сделать на них ставку +1,5.