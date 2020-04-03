Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение о том, кто должен занять пост президента Союза биатлонистов России вместо Владимира Драчева.

Слова Васильева цитирует портал «Известия».

В интервью Васильев отметил, что на отчетно-выборной конференции в 2018 году был за Виктора Майгурова и считал большинство заявлений Драчева предвыборной риторикой.

«В итоге, ничего хорошего не вышло. Так что я подписал это письмо и считаю, что тот же Майгуров был бы гораздо более сильным главой СБР», — отметил Васильев, добавив, что у Майгурова хороший контакты с регионами и международные связи. Также эксперт отметил, что не перед собой он не ставит цели возглавить СБР.

Напомним, 1 апреля в сети появилось открытое письмо от футбольной общественности, призывающее уйти в отставку президента СБР Владимира Драчева.