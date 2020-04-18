Популярный блогер Василий Уткин ответил на грубые посылы в его адрес со стороны телеведущего Владимира Соловьева. Ранее Соловьев заявил, что ударил бы Уткина, если он был здоров и был способен постоять за себя.

Уткин не исключает, что Соловьев положил бы его одним ударом. Но отметил, что положил Соловьева одним твитом.

«Я, конечно, человек не маленький. И драться мне приходилось довольно редко, потому что на меня обычно никто не лезет. Но, как видите, я могу дать сдачи»,- заявил Уткин в стриме на своем канале You-Tube.

По словам Уткина, он не собирается драться с Соловьевым, хотя мог бы в случае чего. Но не будет этого делать, поскольку верит в силу слова.