Российский фигурист Александр Энберт рассказал, что перенес свадьбу с Алесей Данчук из-за пандемии коронавирусной инфекции.

По словам Энберта, свадьба переносится на конец пандемии. Он отметил, что уже сделал предложение невесте.

«Это такое событие, которое мы очень ждем», — сказал Энберт в прямом эфире с фигуристкой Линой Федоровой в Instagram.

Напомним, в конце февраля российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт объявили о завершении профессиональной карьеры. Спортсмены объявили о решении после выступления на шоу в Москве. Они выполнили прокат под Toi et moi в исполнении Александра Хворостовского и «Ты меня на рассвете разбудишь» из оперы «Юнона и Авось».

Энберт и Забияко стали серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. Кроме того, они выиграли бронзу чемпионатов мира и Европы.