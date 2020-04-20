Известный доктор и телеведущий Александр Мясников выразил мнение, что пандемия коронавируса не сильно скажется на уровне смертности в мире.

«Мировая статистика, к сожалению, уже может позволить делать какие-то выводы о смертности. Мы видим, что умирают люди 75+. То есть 99 процентов умерших это либо глубоко больные, глубоко пожилые, либо тяжелобольные люди», — сказал Мясников, слова которого приводит «Комсомольская правда».

Доктор подчеркнул, что менее одного процента погибших приходится на возраст до 50 лет, однако это не так и мало с учетом общего количества смертей. По словам Мясникова, большая часть умерших в Италии — пожилые люди, имевшие множество хронических заболеваний.

Мясников выразил мнение, что если эпидемия пойдет по плохому сценарию, то коронавирус будет гулять еще год-два, пока все не получат иммунитет. За это время в мире могут умереть около 2,5 млн человек, при том, сто средняя смертность — 70 млн человек в год.

«Посчитайте, учитывая, что умрут люди, которые по-любому должны были умереть в ближайшее время, у которых предсказуемая продолжительность жизни, к сожалению, ограничена», — заявил Мясников.