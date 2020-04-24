Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева поделилась мнением о ситуации в Союзе биатлонистов России (СБР).
Экс-спортсменка заявила, что вокруг слишком много грязи, поэтому ей не хочется комментировать дела СБР.
«Я не в курсе, что там происходит. Мое мнение никто не слышит, а сбором сплетен я не занимаюсь. Кабукова я не знаю, с Королькевичем не тренировалась», — сказала Зайцева, слова которой приводит Sport24.
Она также отметила, что не получала предложений относительно работы в СБР. Зайцева отметила, что и сама не понимает, что происходит в организации, а также не хочет в это встревать.
Напомним, ранее стало известно, что СБР созывает внеочередную отчетно-выборочную конференцию, на которой, возможно, будет отправлен в отставку глава организации Владимир Драчев. Дата и место будут определены позднее.
Оля, молодец! Тебя услышат! Только статью урезали. Все стало понятно. Вот Богалий повела себя в данной ситуации вообще подло и лживо. А какие выводы сделают болельщики биатлона, прочитав все то, что сейчас выкладывается в интернете. Если убирать Володю Драчева, то тогда и Польховского нужно гнать поганой метлой.